Список устройств Samsung, которые получат три года обновлений ОС

Компания Samsung во время презентации Galaxy Note 20 сделала заявление, согласно которому владельцы прошлогодних моделей смартфонов, а также пользователи серии Galaxy A могут рассчитывать на обновления Android в течение трех лет после их релиза.

Сегодня на сайте Samsung был опубликован список устройств, которые получат три будущие версии Android.

Список подтвержденных смартфонов и планшетов:

Серия Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite и последующие устройства серии S;

Серия Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 + 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite и последующие устройства серии Note;

Складные смартфоны Galaxy: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold и последующие устройства серии Z;

Серия Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G и некоторые последующие устройства серии A;

Планшеты: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite и последующие устройства серии Tab S.

Компания отмечает, что линейка Galaxy S20 первой получит обновление до Android 11.