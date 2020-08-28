Состоялась церемония открытия Gamescom 2020, на которой показали ролик второго сезона Fall Guys, свежий геймплей Ratchet & Clank: Rift Apart, Destiny 2: Beyond Light, новый сюжетный трейлер ремейка «Мафии» и многое другое.

Зрителям продемонстрировали новый взгляд на Call of Duty: Black Ops Cold War. Это одна из первых сцен игры, где герои обсуждают таинственного Персея, за которым им придется охотиться. Проект выходит 13 ноября.

Был показан первый ролик из четырех цикла «Миры иные» по World of Warcraft: Shadowlands про душу Утера Светоносного, который никак не может отпустить прошлое и даже заставляет усомниться своего смотрителя в выборе пути. В итоге ему предоставляют возможность восстановить справедливость относительно истории с Артасом.

Кроме того, была объявлена дата World of Warcraft: Shadowlands — 27 октября.