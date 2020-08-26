Sony представила бюджетный смартфон Xperia 8 Lite

Компания Sony представила в Японии смартфон среднего уровня Xperia 8 Lite. Внешне новинка напоминает прошлогоднюю модель Xperia 10.

Аппарат получил 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21: 9.

Основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 630. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb. Флеш-накопитель вместимостью 64 Gb можно дополнить картой microSD.

Основная камера включает два сенсора: главный 12 Мп (f/1.8, двукратный оптический зум) и вспомогательный 8 Мп (f/2.4). Фронтальный модуль представлен одним датчиком на 8 Мп (f/2.0).

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Xperia 8 Lite работает под управлением Android 9 Pie. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2870 мА·ч с технологией Adaptive Charging. Оснащение включает 4G/LTE, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 69 × 158 × 8,1 мм, вес — 170 гр. Используется боковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Sony Xperia 8 Lite в черном и белом корпусах уже доступен по ориентировочной цене 280 долларов.