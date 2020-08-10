Softprom подписал контракт с Armis, лидером направления IoT Security
Компания Softprom, Value Added IT Distributor, и компания Armis, лидер в сфере IoT Security, анонсировали подписание дистрибьюторского соглашения. Согласно контракта, Softprom займется продвижением решений Armis на территории стран региона, включая Азербайджан. Безагентная платформа по обеспечению безопасности устройств от Armis, легко находит и устанавливает контакт с абсолютно со всеми устройствами в сети, отслеживает поведение, идентифицирует угрозы и применяет действия для защиты бизнеса.
Решения Armis неоднократно были отмечены наградами независимыми исследовательскими компаниями за инновационность и новый подход в борьбе с киберпреступностью. Ключевые особенности решений Armis:
- 100% безагентное решение. Обеспечивает защиту как на управляемых, так и не управляемых IoT устройствах — от традиционных, таких как ноутбуки и смартфоны, до новых интеллектуальных устройств, таких как интеллектуальные телевизоры, веб-камеры, принтеры, системы вентиляции и кондиционирования, промышленные системы управления, медицинские приборы и многое другое.
- Идентифицирует устройства в сети, включая беспроводные (Bluetooth, Zigbee и т. д.), оценивает их риски.
- 100% пассивный мониторинг. Нет сканов. Никаких сбоев. Полное покрытие независимо от топологии сети.
- Обширная облачная база знаний из краудсорсинга обеспечивает глубокое понимание правильного (и неуместного) поведения устройства. Защищает устройства на уровне доступа.
- Основывается не на логах. Интегрируется и дополняет SIEM.
- Armis определяет оценку риска для каждого устройства.
«Мы очень рады партнерству с Softprom. У них есть техническая экспертиза и знание рынка, необходимые для поддержки нашего бизнеса, их команда пользуется уважением во всем регионе. Ландшафт угроз продолжает быстро развиваться, поскольку количество устройств развернутых в организациях, ежегодно растет в геометрической прогрессии. Возможности рынка через IoT, ОТ, ИТ и медицины для обнаружения всех устройств и в итоге снижения рисков, затрат организации является наиболее быстрорастущей областью в сфере безопасности. Как результат, вы не можете управлять тем, чего не видите, и наш уникальный подход к решению этой проблемы в сочетании с партнерством Softprom, поможет организациям получить эту критически важную информацию», — отмечает Пол Дэвис, вице-президент Armis EMEA региона.