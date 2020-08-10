Softprom подписал контракт с Armis, лидером направления IoT Security

Компания Softprom, Value Added IT Distributor, и компания Armis, лидер в сфере IoT Security, анонсировали подписание дистрибьюторского соглашения. Согласно контракта, Softprom займется продвижением решений Armis на территории стран региона, включая Азербайджан. Безагентная платформа по обеспечению безопасности устройств от Armis, легко находит и устанавливает контакт с абсолютно со всеми устройствами в сети, отслеживает поведение, идентифицирует угрозы и применяет действия для защиты бизнеса.

Решения Armis неоднократно были отмечены наградами независимыми исследовательскими компаниями за инновационность и новый подход в борьбе с киберпреступностью. Ключевые особенности решений Armis:

100% безагентное решение. Обеспечивает защиту как на управляемых, так и не управляемых IoT устройствах — от традиционных, таких как ноутбуки и смартфоны, до новых интеллектуальных устройств, таких как интеллектуальные телевизоры, веб-камеры, принтеры, системы вентиляции и кондиционирования, промышленные системы управления, медицинские приборы и многое другое.

Идентифицирует устройства в сети, включая беспроводные (Bluetooth, Zigbee и т. д.), оценивает их риски.

100% пассивный мониторинг. Нет сканов. Никаких сбоев. Полное покрытие независимо от топологии сети.

Обширная облачная база знаний из краудсорсинга обеспечивает глубокое понимание правильного (и неуместного) поведения устройства. Защищает устройства на уровне доступа.

Основывается не на логах. Интегрируется и дополняет SIEM.

Armis определяет оценку риска для каждого устройства.