Softprom подписал дистрибьюторское соглашение с Cadence Design Systems, Inc.

Компания Softprom, Value Added IT Distributor на территории Европы и бывшего СНГ, и Cadence Design Systems, разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA), объявили о подписании дистрибьюторского соглашения.

По условиям контракта компания Softprom получила право дистрибуции продуктов Cadence на территории стран региона, куда входит и Азербайджан. Данное партнерство усиливает позиций Cadence на рынках бывшего СНГ и дополняет портфель Softprom инновационными решениями для проектирования электронных устройств.

В течении многих лет компания Cadence Design Systems, Inc является одним из лидеров в EDA индустрии. В частности, программное обеспечение Cadence решает следующие задачи:

проектирование современных аналоговых и цифровых схем;

анализ электромагнитных и электротермических эффектов полупроводников, корпусов, плат и систем.

“Решения Cadence успешно используются мировыми разработчиками электронных устройств на протяжении многих лет, и зарекомендовали себя как надежные и профессиональные инструменты. Дистрибьюторское соглашение с Cadence открывает новые возможности для клиентов Softprom в сегментах мобильной связи, IoT, радиоэлектроники, автомобильной и аэрокосмической отрасли», — отметил Сергей Таборанский, Business Development Manager по продуктам Cadence в компании Softprom.

К уже доступному в портфеле Softprom решению от Cadence AWR Design Environment, предназначенному для СВЧ-моделирования беспроводных средств связи — от базовых станций и мобильных телефонов до систем спутниковой связи, с подписанием дистрибьюторского контракта добавится ряд дополнительных продуктов, включая известные технологии Cadence Sigrity, Allegro® и OrCAD, а также недавно выпущенные Clarity 3D Solver и Celsius Thermal Solver.

Clarity 3D Solver: ультрасовременный трехмерный электромагнитный решатель, основанный на ведущей в отрасли технологии распределенной многопроцессорной обработки. Решение позволяет эффективнее и в 10 раз быстрее решать задачи, связанные с проектированием сложных печатных плат, интегральных схем и систем на кристаллах (SoC).

Celsius Thermal Solver: комплексное решение электро-тепловой симуляции для моделирования интегральных схем, корпусов и модулей. Включает средства анализа как переходных процессов, так и в стационарном состоянии, и полностью интегрировано с другими инструментами Cadence, что значительно упрощает процессы проектирования.

Sigrity технологии: содержат 3D-возможности, которые позволяют командам разработчиков печатных плат ускорять цикл проектирования, оптимизируя при этом стоимость и производительность.

Allegro технологии: помогают компаниям сократить общий процесс проектирования за счет повышения индивидуальной и коллективной производительности, свести к минимуму переработки и перенести значительную часть процесса проверки и анализа на ранние стадии проектирования.

OrCad технологии: основанные на технологиях Allegro, Sigrity и PSpice, инструменты OrCAD предоставляют разработчикам обратную связь в реальном времени, необходимую для быстрого перехода от прототипа печатной платы к ее производству. Включают схемный редактор, редактор печатных плат, менеджер ограничений и правил, автотрассировщик, а также функции анализа целостности сигналов.