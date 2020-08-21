21.08.2020

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Смартфон ZTE Blade V2020 получил 6,8″ экран и аккумулятор 5000 мА·ч

ZTE Blade V2020

Компания ZTE представила в Китае новый смартфон начального уровня Blade V2020. Аппарат оснащен экраном диагональю 6,82 дюйма разрешением Full HD+.

Используется однокристальная система Unisoc SC9863A, которая содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,6 GHz и графический ускоритель IMG8322. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сотовых сетей 4G/LTE. Смартфон оснащен флеш-накопителем вместимостью 128 Gb (объем ОЗУ не указан).

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 16 Мп, блок с 8 Мп сенсором и широкоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч. Есть поддержка обратной проводной зарядки. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев, который расположен на боковой панели устройства. Используется операционная система Android 10.

Стоимость смартфона ZTE Blade V2020 составляет 130 долларов.

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