03.08.2020

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Служба Детской горячей линии опубликовала очередной отчет

Служба Детской горячей линии Азербайджана (ДГЛА), действующая при поддержке ООО «Azercell Telecom», продолжает интенсивную деятельность даже во время пандемии. В июне этого года в службу ДГЛА поступило в общей сложности 555 звонков. Большинство обращений было связано со сферой образования (273 звонка). 90 обратившихся были заинтересованы правовыми вопросами, тогда как 65 человек обратились с просьбой психологической поддержки. 36 обращений было связано со здоровьем, 35 звонков поступило по социальным вопросам и еще 56 обращений, связанных с другими вопросами. 446 звонивших обратились в службу Детской Горячей Линии Азербайджана по беспокоящим их вопросам впервые, тогда как 109 звонивших обратились повторно.

В июне около половины обращений в службу поступило от мальчиков (280), остальные от девочек (275). По возрастным категориям 452 звонка поступило от лиц старше 18 лет и 103 звонка – от лиц младше 18 лет. Большинство звонков, а именно 338, поступило на номер мобильного телефона Детской Горячей Линии Азербайджана и 182 звонка — на городской номер. 35 обращений поступило посредством SMS-сообщений.

Сотрудники Центра регулярно встречаются с семьями и детьми в связи с обращениями, поступающими на горячую линию. В июне было проведено 29 таких встреч, в ходе которых сотрудники горячей линии посетили 2 семьи. 11 писем было направлено в надлежащие органы соответственно поступившим обращениям.

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