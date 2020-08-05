Сервис Window Swap позволит любоваться видами из окон в разных точках мира

Сервис Window Swap позволяет посмотреть в окно в любой точке мира — это может быть окно в Амстердаме, Токио или в Риме.

Чтобы попасть к кому-то в гости, достаточно зайти на сайт проекта и нажать кнопку «Распахнуть окно». После этого пользователь попадет на предзаписанное видео с видом из окна.

Прелесть приложения в том, что никогда не знаешь, в какой точке мира окажешься в следующий момент. Выбрать город или страну нельзя, программа подбирает вид сама. Так, можно посмотреть из окна в Бернаби (Канада), Рочестере (США), Амстердаме (Нидерланды), Бангалоре (Индия), Саратове, и многих других. На один город можно попасть несколько раз и посмотреть на него из разных окон.

Иногда в кадре видны гуляющие по подоконнику кошки, иногда — чей-то задний двор с прудом, а иногда — египетские пирамиды на фоне заката. Вверху ролика указаны страна, город и имя автора видео. Есть кнопка переключения.

Поделиться видом из своего окна может любой желающий. Необходимо записать горизонтальное 10-минутное видео в HD-качестве и отправить его с указанием локации на адрес [email protected] При этом обязательное требование — в кадре должна присутствовать рама окна.