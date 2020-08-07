08.08.2020

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Сервис видеоконференций Zoom получил большое обновление

Zoom

Компания Zoom Video Communications выпустила большое обновление для сервиса видеоконференций Zoom. Сервис получил большую популярность во время пандемии коронавируса и массового перехода компаний на удаленную работу.

Zoom

В Zoom появились новые функции, которые предоставляют больше свободы по настройке собственного внешнего вида во время рабочих видеовстреч. Можно применять ряд фильтров, настроек цвета и освещения. Предлагается ряд забавных масок и стикеров. Также появилась автоматическая оптимизация настроек изображения.

Одно из наиболее значимых новшеств – это функция шумоподавления. Также появились быстрые «реакции», которые позволяют ответить, не прерывая молчания во время видеовстречи.

Появилась возможность «накладывать» видео на презентацию PowerPoint или слайды Keynote как на фоновое изображение.

В мобильной версии приложения появилась темная тема, настройки пропорций видео, возможность отключить оповещения канала, функция перевода звонка в любую встречу, новые «реакции» для чатов и некоторые другиеьфункции.

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