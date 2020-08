EA Play станет доступен в Steam с 31 августа

Компания Electronic Arts сообщила о том, что сервис EA Play (ранее известный как Origin Access) в скором времени станет доступен в Steam — 31 августа. EA Play — это служба подписки, которая предоставляет доступ к таким играм, как A Way Out, Star Wars Battlefront II, Titanfall 2, Battlefield, The Sims и др.

Кроме того, подписчики EA Play получат бонусы и различные скидки на покупки в играх Electronic Arts. Также они могут опробовать определенные новые игры в течение 10 часов с сохранением прогресса, что позволит продолжить прохождение в случае покупки продукта.

Месячная подписка на сервис обойдется в 5 долларов, годовая — в 30 долларов. Также доступна премиальная подписка EA Play Pro, которая позволяет сыграть в deluxe-версии самых новых игр, без необходимости их приобретения.