Сатья Наделла провел переговоры с Трампом относительно покупки TikTok

Microsoft сообщила в своем блоге, что глава компании Сатья Наделла провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно приобретения приложения TikTok.

«Microsoft полностью осознает важность обсуждения вопроса с президентом. Компания намерена приобрести TikTok при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод для США», — отмечается в блоге.

Microsoft добавляет, что она планирует перейти к обсуждению покупки TikTok с ее материнской компанией ByteDance. Переговоры должны завершиться до 15 сентября этого года.

Переговоры ByteDance и Microsoft одобрены Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS). Именно CFIUS предложил, чтобы Microsoft купила бизнес ByteDance (то есть TikTok) в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Другие американские инвесторы могут поучаствовать в покупке в качестве миноритарных акционеров. Microsoft заявила, что новая структура будет «основана на опыте, который в настоящее время предпочитают пользователи TikTok», но при этом обеспечит полную конфиденциальность и защиту мирового уровня. Все личные данные пользователей TikTok будут храниться и обрабатываться исключительно в США. Кроме того, в США будут перенесены данные резервных копий, которые сейчас размещаются на серверах других стран.

Эти меры обусловлены опасением администрации США относительно того, что TikTok представляет риск национальной безопасности из-за доступа к личным данным американцев.