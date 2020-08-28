28.08.2020

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Samsung представила 27-дюймовый изогнутый игровой монитор Dragon Knight G5

Samsung Dragon Knight G5

Компания Samsung Electronics представила в Китае новый игровой монитор. Dragon Knight G5 с модельным номером C27G55TQWC получил 27-дюймовую изогнутую VA-матрицу с кривизной 1000R, разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 144 Hz и временем отклика в 1 мс. Устройство поддерживает стандарт HDR10 и технологию AMD FreeSync Premium.

Поскольку Dragon Knight G5 является игровым монитором, Samsung добавила специальный интерфейс Gaming UX, который упрощает взаимодействие пользователей с устройством. Для защиты глаз экран монитора получил функцию фильтрации синего цвета, а его статическая контрастность достигает 2500:1.

Монитор имеет регулируемое основание и полностью настраиваемый интерфейс. На задней панели новинки предусмотрены порты HDMI и DisplayPort, а также разъем для наушников.

Игровой монитор Samsung Dragon Knight G5 поступит в продажу в Китае 31 августа по цене 319 долларов.

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