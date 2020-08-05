Samsung Galaxy Z Fold 2 — работа над ошибками

Компания Samsung Electronics представила второе поколение своего полноразмерного складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Изменения по сравнению с оригиналом оказались довольно заметными. Например, расположенный на крышке дополнительный дисплей телефона теперь покрывает всю поверхность, а не только ее часть, как в первом поколении. Размер этого внешнего экрана Fold 2 составляет 6,2”. Диагональ же основного дисплея теперь достигает 7,6” (7,3” у первой модели). К сожалению, Samsung пока не озвучила полные характеристики новинки.

Первая версия Fold была печально известна невысокой надежностью. При закрытии гибкого дисплея образовывался воздушный зазор, через который пыль и частицы попадали внутрь. Когда телефон снова открывали, эта пыль оставляла вмятины на экране или повреждал его. Более того, компания добавила защитный слой поверх дисплея, который для ничего не подозревающих пользователей выглядел как защитная пленка. Во время первых обзоров эту пленку пытались снять. Чтобы быстро решить проблему, Samsung отозвала тестовые образцы и несколько месяцев работала над исправлением ключевых проблем. Это включало и новые заглушки на концах петли, чтобы предотвратить опасное попадание грязи, и размещение концов пленки под рамками устройства. Тем не менее, это не сняло вопросов о надежности Fold. Стресс-тесты показали, что петля не выдержит 200000 открытий, которые изначально гарантировал производитель.

Сейчас от пластиковых вырезов, окружавшие основной дисплей, отказались. Поэтому аппарат выглядит намного элегантнее. Samsung также потратила много времени на то, чтобы петли Galaxy Z Fold 2 выглядели лучше. В первом поколении механизм был весьма массивным, а этот кажется намного более совершенным и надежным. Проблема с камерой, похоже, тоже решена. На основном дисплее она теперь размещена в аккуратном круглом вырезе.

Не исключено, что Fold в итоге придет на смену серии Note, ведь складные устройства вроде Fold 2 могут предложить еще более массивные дисплеи.

Samsung Galaxy Z Fold 2 доступен в черном, бронзовом цветовых исполнениях, а также в отделке Thom Browne. К сожалению, информацию о цене и характеристиках мы получим во время отдельного мероприятия Samsung в сентябре.