Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ — флагманские планшеты с Snapdragon 865+ и 120 Hz экранами

На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила флагманские планшеты — 11-дюймовый Galaxy Tab S7 и 12,4-дюймовый Galaxy Tab S7+.

В младшей модели используется матрица IPS диагональю 11 дюймов разрешением 2560 х 1600 пикселей с частотой обновления 120 Hz. Старшая получила дисплей Super AMOLED диагональю 12,4 дюйма разрешением 2800 х 1752 пикселя с частотой обновления 120 Hz. Благодаря поддержке режима WireIess DeX изображение с экрана новинок можно транслировать на любой внешний экран с Miracast.

Устройства стали первыми в мире планшетными компьютерами на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 865+. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, встроенной флеш-памяти — 128 Gb.

Новая функция Multi-Window позволяет запускать до трех приложений одновременно на одном экране, а с помощью функции App-Pair можно настроить синхронный запуск часто используемых программ. Появилась возможность делать рукописные заметки непосредственно в файлах PDF, на изображениях и в текстах. Добавлена функция создания заметок с аудиозакладками, а также использования рукописного и печатного текста на одной странице.

Основная камера представлена датчиками разрешением 13 и 5 Мп, фронтальная камера – 8 Мп. Пользователям доступно взаимодействие с устройством при помощи электронного пера S Pen — благодаря низкой задержке (всего 9 мс) им можно писать и рисовать, как обычной ручкой. Фиксируется перо с помощью магнитного крепления на задней панели или на чехле-клавиатуре (идет в подарок всем оформившим предварительные заказы).

Оба устройства работают под управлением ОС Android 10 с интерфейсом One UI 2.5. Есть различия по части аккумуляторных батарей: 8000 мА·ч в младшей и 10090 мА·ч — в старшей. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт. У старшей модели сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран, у младшей — на боковой панели корпуса. В оснащение входят USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE (опционально). Есть четыре динамика AKG. Габариты Galaxy Tab S7+ составляют 285 x 185 x 5,7 мм, вес – 575 гр. Габариты Galaxy Tab S7 – 253,8 x 165,3 x 6,3 мм, вес – 498 гр.

С 5 по 20 августа на устройства будет открыт предварительный заказ. В подарок компания предложит фирменный чехол-клавиатуру с магнитным креплением, большим тачпадом и антимикробным покрытием. Планшеты поступят в продажу 21 августа.

Флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7 + будут доступны в США в серебряном, черном и бронзовом цветовых исполнениях по цене от 649,99 долларов и от 849,99 долларов соответственно. Стоимость чехла-клавиатуры — 199,99 долларов для модели S7 и 229,99 долларов для S7+. Цифровое перо S Pen идет в комплекте.