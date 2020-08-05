Samsung Galaxy Buds Live — полностью беспроводные наушники с необычным дизайном и с активным шумоподавлением

Компания Samsung вместе с флагманами Galaxy Note20 представила новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Live с технологией активного шумоподавления.

Новинка получила необычную форму, но в компании уверяют, что за счет анатомического повторения ушной раковины гарантирована надежная посадка, а пользователю — комфорт при длительном использовании. Этому также способствуют специальные отверстия для вентиляции.

Наушники оснащены большим однополосным 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом от AKG для усиления низких частот. Есть три микрофона (два внешних и один внутренний) и встроенный вибрационный датчик костной проводимости, что в совокупности обеспечивает более высокое качество передачи голоса при разговорах по телефону или записи аудио. Дополнительно улучшению качества речи способствует акселерометр, улавливающий движения рта и положение головы пользователя.

В Galaxy Buds Live реализована система активного шумоподавления (ANC). Эта технология зачастую характерна для наушников закрытого типа, но разработчикам компании удалось реализовать ее в корпусе открытого типа. Samsung обещает четкую передачу голоса при разговорах даже в шумных местах. Причем гарнитура может использоваться как микрофон при записи видео на смартфонах Galaxy Note20 и Note20 Ultra. ANC уменьшает низкочастотный внешний шум ниже 700 Hz (как шум поезда и автобуса) на 97%, не подавляя звук полностью.

Управление наушниками осуществляется с помощью касаний. С помощью одинарного, двойного и тройного касаний можно управлять воспроизведением и переключать треки — изменение настроек доступно в приложении Galaxy Wearable.

Заявленное время работы с включенной функцией активного шумоподавления в режиме воспроизведения музыки достигает 6 часов, с выключенной — 8 часов. С учетом подзарядки от кейса наушники могут проработать 21 и 29 часов соответственно. Поддерживается быстрая зарядка с возможностью за 5 минут получить дополнительный час прослушивания аудио. Также поддерживается беспроводная зарядка Qi, так что пополнять емкость аккумулятора можно и от смартфона.

Корпус имеет защиту IPX2, то есть устойчив к влажной среде, но опускать наушники в воду нельзя — их следует протирать влажной тканью. Габариты наушников: 27,3 х 16,5 х 14,9 мм, вес — 5,6 гр. Габариты чехла: 50 х 27,8 х 27,8 мм, вес — 42,2 гр.

Samsung Galaxy Buds Live будут доступны в бронзовом, черном и белом цветовых исполнениях. Продажи начнутся 21 августа, а предварительные заказы стартуют уже сегодня. В США купить Galaxy Buds Live можно уже завтра по цене 170 долларов.