Riot Games и Cisco стали партнерами в рамках киберспортивных турниров по League of Legends

Riot Games и Cisco объявляют о многолетнем партнерском соглашении, согласно которому мировой технологический лидер становится официальным партнером по сетям для киберспортивных соревнований по League of Legends (LoL). В результате партнерства будет создана надежная сетевая инфраструктура, которая объединит пять континентов, на которых будут проходить три крупнейших киберспортивных мероприятия. При этом существенно улучшатся игровые условия для участников турниров, а болельщиков ждет повышение качества просмотра.

Сетевые решения Cisco обеспечат функционирование частного игрового сервера The Realm, который обслуживает исключительно соревнования LoL профессионального уровня на трех крупнейших мировых мероприятиях: Mid-Season Invitational, мировой чемпионат The League of Legends World Championship и развлекательный турнир с участием звездных игроков The All-Star Event. Исключительно безопасные, гибкие и надежные сетевые технологии Cisco станут фундаментом для одной из самых популярных дисциплин в мире киберспорта, история которой начинает отсчитывать свое второе десятилетие.

«Ввиду полной зависимости киберспорта от технологий чрезвычайно важно, чтобы соревнования по League of Legends проходили в доверенной и надежной сети, — сказал Скотт Адамец (Scott Adametz), технический директор компании Riot Games. — Теперь, имея такого партнера, как Cisco, мы можем строить и развивать инфраструктуру, которая поможет предоставлять незабываемые игровые ощущения и впечатления для поклонников игры и профессиональных спортсменов во всем мире».

«Наше партнерство с Riot Games объединило лидеров в области киберспорта и сетевых технологий, чтобы предоставить игрокам и миллионам болельщиков во всем мире максимальное качество связи, — сказал Брайан Итон (Brian Eaton), директор Cisco по международному маркетингу спортивных событий. — Cisco видит свою задачу в переформатировании интернета для будущего, и киберспорт играет здесь важную роль. Никогда еще в сети не работало и не развлекалось так много пользователей, как сегодня — в эпоху цифровой трансформации. И чтобы обеспечить визуальное качество и скорость, которые будут необходимы в будущем, очень важно иметь действующую безопасную и гибкую инфраструктуру».

Cisco поставит компании Riot Games ряд инновационных технологических решений, призванных ускорять цифровую трансформацию в различных областях, — от модульных и стоечных серверов Cisco UCS® до предназначенных для сегмента ЦОД коммутаторов Nexus, что позволит значительно улучшить производительность игрового процесса и возможности студийного вещания. Также Cisco создаст гибкую архитектуру для региональных вещательных центров Riot (Regional Broadcast Centers, RBC), которая на годы вперед обеспечит соблюдение принципов игровой этики (competitive integrity) в международном киберспорте.

The Realm — модернизация сервера киберспорта

League of Legends — это киберспортивная игра, требующая быстрого стратегического мышления и высокой скорости реакции. Профессиональным игрокам очень важно минимальное время задержки (ping). Внедряя на сервере The Realm технологию Cisco, компании Riot и Cisco стремятся сделать так, чтобы время эхо-запроса ping на карте Summoner’s Rift не превышало одной миллисекунды, что обеспечит практически мгновенную реакцию и непрерывность игрового процесса. Как ожидается, с новыми серверами Cisco чистая производительность (raw performance) увеличится на 200% по сравнению с предыдущей технологией.

Глобальная сеть киберспорта

Входя в следующее десятилетие киберспорта, Riot Esports развернет новую глобальную инфраструктуру и проведет модернизацию сети. Глобальное и локальное присутствие Cisco помогают Riot обеспечить гибкость, доступность и безопасность, необходимые для проведения мероприятий мирового класса, которые охватывают все уголки земного шара. Передовые сетевые технологии Cisco позволит болельщикам смотреть потоковую трансляцию соревнований по LoL с уменьшенной задержкой и улучшенным качеством, не выходя из дома.

Модернизация региональных вещательных центров

Будучи участником глобальной инициативы по стандартизации и продвижению игровой этики во всем мире, Riot Games развернет более 200 новых турнирных игровых серверов в региональных студиях, управление которыми будет осуществляться централизованно с помощью нового SaaS-решения Cisco Intersight. Построенная на базе модульных блейд-серверов Cisco UCS серии B, стоечных серверов серии C и коммутаторов Cisco Nexus 3000/7000 инфраструктура Riot Games охватит 12 региональных вещательных центров и будет включать средства виртуализации, хранения данных и вычислений, которые обеспечат повышенную производительность и уменьшенную задержку для проведения региональных профессиональных игр. Мощности модульных узлов Cisco достаточно для адаптации и поддержания вещательных центров без необходимости приобретения дополнительного оборудования, это позволит при появлении новых киберспортивных приложений с легкостью выводить их в онлайн.

Глобальное объектное хранилище данных Riot

Riot Games, один из мировых лидеров киберспорта, проведет крупную модернизацию объектной системы хранения данных для поддержки раздачи контента, обработки мультимедиа и глобального архива контента. Используя оптимизированные для хранения данных решения Cisco, Riot создаст архив для защиты накопленного контента, что более чем утроит полезный объем хранилища и емкость.

Соревнования по LoL стали крупнейшим событием в мире киберспорта за последние 10 лет: на финале мирового первенства за 2019 г. среднее число зрителей за минуту (average minute audience, AMA) достигло рекордного показателя 21,8 млн. В качестве одного из крупнейших мировых спонсоров киберспорта League of Legends Cisco присоединяется к таким самым узнаваемым мировым брендам, как Mastercard, Louis Vuitton, Unilever’s AXE, Red Bull, OPPO, State Farm и Secretlab.

«Закрепляя успех первого десятилетия наших спортивных мероприятий, мы ищем партнеров среди компаний, чей опыт поможет обеспечить качество восприятия, достойное наших профессиональных игроков и болельщиков, — сказал Наз Алетаха (Naz Aletaha), руководитель департамента международных партнерств по киберспорту компании Riot Games. — Продукты Cisco лучшие в своем классе, и мы будем использовать технику и технологии компании, расширяя киберспорт League of Legends».