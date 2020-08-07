Oracle продолжает неуклонно расширять выбор и повышать гибкость предложений, чтобы помочь клиентам в облачной трансформации. Сегодня компания объявила о выпуске Oracle Cloud VMware Solution , выделенной облачной среды на основе VMware, которая позволяет с легкостью переносить рабочие нагрузки VMware в промышленной эксплуатации в Oracle Cloud Infrastructure. Oracle Cloud VMware Solution обеспечивает клиентам одинаковый опыт в облачных и локальных ЦОД и полную интеграцию с облачной инфраструктурой Oracle второго поколения. Решение уже доступно во всех региональных публичных облачных ЦОД Oracle и в частных регионах публичного облака Oracle Dedicated Region [email protected], анонсированных недавно.

В отличие от других облачных предложениий Oracle Cloud VMware обеспечивает полный доступ и контроль среды VMware, созданной для выполнения корпоративных рабочих нагрузок, и позволяет управлять ею. Помимо интеграции с Oracle Autonomous Database и другими сервисами Oracle Cloud, решение обладает такими уникальными возможностями, как управление версиями vSphere, а также инструментами безопасности и сервисами автоматизации. Клиенты могут также мигрировать существующие приложения и базы данных Oracle, работающие на vSphere локально, в Oracle Cloud VMware Solution, чтобы воспользоваться преимуществами экономичности и масштабируемости облака. Теперь клиенты могут применять основные функции и возможности VMware Cloud Foundation в Oracle Cloud Infrastructure и в то же время использовать инструменты VMware для установки обновлений и исправлений, а также настройки продуктивной среды для выполнения критичных нагрузок.

«Мы перенесли в Oracle Cloud Infrastructure свыше 60 приложений в промышленной эксплуатации, включая критически важные приложения для взаимодействия с клиентами, бизнес-аналитики и управления рисками, — говорит Хелдер Бранко, главный технологический директор Entel. — У нас сильная команда технических специалистов, включая экспертов VMware, поэтому нам не требуется управляемый сервис VMware. Нам нужен административный доступ к программному обеспечению VMware, чтобы мы могли самостоятельно настраивать все параметры среды. Oracle Cloud VMware Solution позволяет нашим специалистам осуществлять управление так, как если бы они работали в центре обработки данных, и в то же время обеспечивает гибкость и доступность, свойственные облачным сервисам Oracle. Это помогло нам без лишних затрат и усилий перенести приложения VMware в облако. Как следствие, мы смогли существенно увеличить производительность, сократить простои практически до нуля, а количество обращений в службу поддержки снизилось почти вдвое».

Решение Oracle Cloud VMware Solution сертифицировано для работы с VMware Cloud. Таким образом, клиенты могут быть уверены в том, что им доступны все возможности VMware, а для всех нагрузок VMware обеспечены высокие показатели стабильности, производительности и совместимости. Этот сервис, созданный на основе платформы VMware Cloud Foundation, открывает доступ к возможностям VMware vSphere, NSX, vSAN и встроенным функциям управления, а также трехузловому вычислительному кластеру с поддержкой масштабирования до 64 узлов на каждый кластер и нескольких кластеров в одной среде. Клиенты имеют полный доступ к хостам и среде VMware и могут использовать сервисы, не доступные в других публичных облаках, такие как клиент VMware Host для управления ESXi. Помимо полного контроля сервисов VMware, клиентам предоставляется доступ к 50 сервисам Oracle Cloud, которые могут быть использованы для выделения вычислительных и сетевых компонентов и хранилищ для Kubernetes, контейнеров и цифровых помощников при обновлении и разработке приложений.

«Мы рады сообщить, что теперь наши клиенты могут использовать облачное решение, разработанное Oracle и сертифицированное VMware, которое обеспечивает удобство управления, как в собственном ЦОД, и доступно в публичном облаке, — говорит Клэй Магуйрк, исполнительный вице-президент по разработке Oracle Cloud Infrastructure. — Это дает возможность переносить стандартные нагрузки VMware vSphere в высокопроизводительную, безопасную облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure и передать все задачи по обслуживанию и поддержке Oracle».

«Разработка новых цифровых сервисов. Масштабирование критически важных бизнес-приложений. Поддержка удаленных сотрудников. Для решения всех этих задач нужны приложения. Гибридное облако обеспечивает масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, необходимые для создания современных корпоративных приложений, — говорит Марк Ломейер, старший вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Services Business Unit, VMware. — Благодаря единообразию управления и стабильности операций, обеспечиваемых VMware, Oracle Cloud VMware Solution дает нашим общим клиентам возможность переносить и модернизировать корпоративные приложения, перемещать нагрузки из локальных систем в Oracle Cloud и обратно, а также предоставляет доступ к полному набору облачных сервисов Oracle».

Основные возможности Oracle Cloud VMware Solution:

Простота переноса. Переносите нагрузки VMware в Oracle Cloud без внесения изменений в приложения VMware. Больше не нужно портировать приложения, перерабатывать код или устранять различия конфигурации.

Размещение в объекте аренды. Клиент полностью контролирует доступ к сервисам и процесс управления ими.

Единые коммерческие условия. Все услуги предоставляются в рамках единого договора, который учитывает существующие универсальные коммерческие обязательства.

Единая поддержка. Oracle обеспечивает полную поддержку объекта аренды, включая сервисы VMware.

Переобучение не требуется. Используйте имеющиеся навыки персонала и те же инструменты, которые применяются в локальных системах, включая vSphere, vCenter, vSAN и NSX.

Расширение возможностей VMware в облаке. Используйте единые настройки для облачной и локальной среды и обеспечьте синхронизацию между ними. Oracle поддерживает версии vSphere 6.5 и 6.7.

Использование сертифицированных решений Vmware. Мгновенная поддержка для тысяч приложений VMware-Ready, включая популярные средства управления от сторонних разработчиков.

Восстановление при катастрофических сбоях. Используйте облачные ЦОД Oracle по всему миру для резервного копирования и аварийного восстановления.

Полный контроль. Обеспечьте полный административный контроль над средой VMware в объекты аренды клиента, включая контроль версий vSphere, доступ к операционным системам хоста и другим административным привилегиям для локальных систем.

Мощное оборудование. Вычислительные экземпляры начальной конфигурации включают в себя 156 ядер, размещенные на трех узлах, с поддержкой масштабирования до 64 узлов на кластер в нескольких кластерах. Это гарантирует необходимую поддержку для корпоративных решений VMware, размещенных в облаке.

Решение Oracle Cloud VMware Solution можно приобрести у Oracle и партнеров. Клиенты Oracle могут включить новое решение в общий счет за облачные сервисы в рамках модели Oracle Universal Credits. Единый центр управления VMware vCenter может быть использован для управления как локальными кластерами, так и программно-определяемыми ЦОД Oracle Cloud. Развертывание нового решения производится в том же региональном облачном ЦОД и в тех же виртуальных облачных сетях, которые клиент использует для развертывания других сервисов Oracle Cloud. Чтобы обеспечить эффективную поддержку управления жизненным циклом, решение Oracle Cloud VMware Solution может быть использовано с различными версиями VMware.