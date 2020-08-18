Регистрация на Adobe MAX 2020 уже открыта для всех желающих

Ежегодная конференция Adobe MAX 2020 пройдет в онлайн-формате с 20 по 22 октября и будет полностью бесплатна для всех желающих. Регистрация на конференцию уже открыта на сайте Adobe.

По заявлению организаторов, это будет 56 часов «вдохновения и обучения», которые будут включать в себя демонстрации живого контента, выступление спикеров, предварительные показы нового ПО, а также выступления знаменитостей.

Специальными гостями на мероприятии будут фотограф Энни Лейбовиц (Annie Leibovitz), писатель, режиссер и продюсер Ава Дюверне (Ava DuVernay), а также актер Киану Ривз (Keanu Reeves) и рэпер Tyler, The Creator.