RedmiBook Air 13 — тонкий и легкий ноутбук стоимостью 705 долларов

Бренд Redmi представил портативный компьютер RedmiBook Air 13, построенный на аппаратной платформе Intel Amber Lake Y. Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе, максимальная толщина составляет 12,99 мм, а вес — 1,05 кг.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 300 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства sRGB. Заявлена поддержка технологии снижения мерцания DC Dimming.

RedmiBook Air 13 работает на базе процессора Intel Core i5-10210Y с четырьмя вычислительными ядрами (8 потоков исполнения) и графическим ускорителем Intel UHD. Номинальная тактовая частота составляет 1,0 GHz, максимальная — 4,1 GHz. Redmi представила две конфигурации новинки: с 8 и 16 Gb оперативной памяти при емкости SSD в 512 Gb. Применяется операционная система Windows 10.

Заявленная автономность ноутбука на одном заряде аккумулятора емкостью 41 Втч составляет до 8 часов. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два порта USB Type-C и стандартное 3,5-мм аудиогнездо.

Стоимость ноутбука RedmiBook Air 13 в конфигурации 8/512 Gb памяти составляет 705 долларов, версия 16/512 Gb будет предложена за 748 долларов. Продажи стартуют 17 августа.