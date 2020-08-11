Redmi K30 Ultra — топовая начинка по доступной цене

На юбилейной презентации компания Xiaomi, помимо флагманского смартфона Mi 10 Ultra, представила более доступный смартфон Redmi K30 Ultra (Redmi K30 Extreme Commemorative Edition).

Смартфон получил AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+. Дисплей занимает 92,7% площади лицевой панели. Экран имеет частоту обновления изображения 120 Hz и частоту опроса сенсорного слоя 240 Hz. Максимальная яркость составляет 1200 кд/м2, контрастность — 5 000 000:1, заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+.

Redmi K30 Ultra поддерживает адаптивную смену частоты кадров, автоматически переключаясь между 60 и 120 Hz в зависимости от сценария использования и выбранного режима энергосбережения.

В качестве аппаратной платформы используется мощный восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1000+ с графикой Mali-G77, максимальной тактовой частотой 2,6 GHz и встроенным 5G-модемом. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128, 256 или 512 Gb. Используется большая теплоотводящая пластина площадью 3495 мм2, которая эффективно снижает нагрев устройства даже под длительной нагрузкой.

Основная камера включает в себя четыре датчика: 64 Мп Sony IMX686 с оптической стабилизацией, 13 Мп широкоугольный (119°), 5 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины. Выдвижная фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью до 33 Вт. Полная зарядка занимает не более часа. Оснащение включает: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C и стереодинамики. Габариты составляют 163,3 х 75,4 х 9,1 мм, вес — 213 гр. Аппарат доступен в трех цветах: Lunar White, Extreme Night Black и Mint Green.

Стоимость смартфона Redmi K30 Ultra: