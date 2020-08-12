13.08.2020

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Redmi AX6 — доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Redmi AX6

Компания Xiaomi в ходе вчерашней презентации анонсировала новый Wi-Fi-роутер Redmi AX6.

Маршрутизатор оснащен 6-ядерным процессором Qualcomm (4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,4 GHz и 2 NPU по 1,7 GHz) и поддерживает два диапазона частот (2,4 GHz + 5 GHz) с двумя и четырьмя выделенными антеннами соответственно, а также современный стандарт Wi-Fi 6 с пропускной способностью до 2976 Мбит/с.

Роутер получил высокую устойчивость к помехам, поддержку алгоритма коррекции ошибок LDPC и стандарта OFDMA, уменьшающего задержку соединения даже при подключении к интернету восьми устройств одновременно.

Новинка поддерживает режимы MU-MIMO 2×2 (160 MHz) и 4×4 (80 MHz). Устройство совместимо с гибридными сетями и может работать в одной беспроводной сети с более ранними моделями фирменных роутеров, включая Xiaomi AX1800, AX3600 и Redmi AX5.

Wi-Fi-роутер Redmi AX6 уже доступен для предварительного заказа по цене 57 долларов.

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