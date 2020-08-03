Realme V5 5G: Dimensity 720, квадрокамера и аккумулятор 5000 мА·ч за 214 долларов

Компания Realme представила в Китае новый смартфон среднего уровня Realme V5 5G.

Новинка получила 6,5-дюймовый ЖК-экран Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz. Обновление сенсора — 180 Hz. Экран занимает 90,7% площади лицевой панели.

В основе устройства лежит новейшая однокристальная система MediaTek Dimensity 720 с поддержкой сетей 5G SA/NSA (2 ядра Cortex-A76 @2 GHz и 6 ядер Cortex-A55 @2 GHz), с графическим ускорителем Mali-G57 MC3. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенного накопителя UFS 2.1 – 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп ультраширокоугольный (f/2.3, угол обзора 119°), 2 Мп (макрообъектив) для съемки с расстояния 4 см и 2 Мп (f/2.4, датчик глубины). Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп (f/2.1).

Смартфон работает под управлением Android 10 с оболочкой Realme. За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поддерживающий технологию быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. В оснащение входят 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, USB-C, 3,5-мм аудиоразъем. Есть поддержка Dolby Atmos, Hi-Res Audio. Аппарат получил боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 162,2 х 75,1 х 9,1 мм, вес — 194 гр.

Смартфон Realme V5 5G будет предлагаться в серебристом, зеленом и синем цветовых исполнениях корпуса. Стоимость за версию 6/128 Gb памяти составляет 214 долларов, 8/128 Gb – 272 доллара. Продажи в Китае начнутся 7 августа.