При цифровом партнерстве Azercell будет проведена 7-я международная виртуальная конференция «womENcourage»

С 24 по 27 сентября 2020 года ACM-W Европа организует 7-ю Международную встречу «womENcourage» при цифровом Партнерстве ООО «Azercell Telekom» и поддержке Конгресс-Бюро Азербайджана. Международное мероприятие, пропагандирующее роль женщин в информатике и ежегодно проводимое в различных странах мира, традиционно состоит из конференции, карьерной выставки и хакатона. В этом году конференцию принимает Университет АDА, и в связи с пандемией участники мероприятия встретятся в режиме онлайн.

ACM (Association for Computing Machinery) является старейшей и крупнейшей профессиональной организацией в области информатики. Данной организацией присуждается премия А.М. Тюринга, учрежденная в 1947 году, и известная как «Нобелевская премия по информатике».

Цель «womENcourage» собрать женщин, обучающихся или же работающих в техническом направлении, а также всех, кто старается привлечь женщин к сфере информатики, и создать для них возможность осуществить обмен опытом, представить свои научные исследования.

На открытии виртуального мероприятия с приветственной речью выступит новоизбранный Президент ACM. В первые два дня в рамках конференции ожидается выступление спикеров мирового уровня, презентации и панельные дискуссии на темы «Большие перспективы аналитики больших данных» и «Искусственный интеллект: от алгоритмов к этике». В программу конференции входит также презентация 30 постеров, отобранных международным комитетом среди исследовательских работ бакалавров, магистров и докторантов. Авторы исследований представляют 17 стран на 5 континентах мира.

Помимо этого, участников «womENcourage 2020» ожидает карьерная ярмарка и хакерский марафон («hakathon»). На карьерной ярмарке участники получат возможность пообщаться в личном кабинете с представителями различных технологических компаний и узнать о соответствующих вакансиях. А в ходе хакатона команды будут соревноваться в создании функционального прототипа технологического решения проблемы, взятой из реальной жизни. Одну из таких задач представит Азад Гусейнов, директор департамента Big Data и Аналитики Azercell. Отметим, что для участия в данной борьбе не обязательно быть программистом или же иметь специальность по компьютерным наукам.

В этом году «womENcourage» организуется под лозунгом «У равенства две стороны». Этот девиз пропагандирует присутствие баланса и разнообразия среди людей, занятых в области информатики. Организаторы, объявившие, что конференция предусмотрена не только для женщин, нацелились на привлечение к участию в мероприятии рекордного числа мужчин.

Приглашаем пройти предварительную регистрацию, которая продлится до 14 августа, и воспользоваться возможностями мероприятия, проводимого при «Золотом спонсорстве» Azercell. Дополнительную информацию можно получить по ссылке http://womencourage.acm.org/2020/.