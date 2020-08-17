Представлены смартфоны Vivo iQOO 5 и IQOO 5 Pro: Snapdragon 865, экран 120 Hz и зарядка на 120 Вт

Компания Vivo сегодня в Китае представила новые флагманские смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro.

Устройства оснащены AMOLED-дисплеями диагональю 6,56 дюйма и разрешением Full HD+. Частота обновления составляет 120 Hz. У модели iQOO 5 дисплей имеет плоскую форму, а у Pro-версии — загнутую на краях. Заявлена поддержка HDR10+ и 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Яркость достигает 1300 кд/м2.

Используется процессор Snapdragon 865 с графическим ускорителем Adreno 650. В обеих моделях используется оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

Основная камера модели IQOO 5 представлена тремя модулями: главный 50 Мп (F/1,85, электронная стабилизация), 13 Мп с широкоугольной оптикой (F/2,2) и 13 Мп телефото (f/2.46). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (F/2,45, запись видео в формате 1080p). Смартфон получил аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 55 Вт.

Версия iQOO 5 Pro также наделена тройной основной камерой. Главный и широкоугольный модуль камеры такие же, как в базовой модели, а вместо телефото установлен перископный модуль с датчиком разрешением 8 Мп, обеспечивающий 5-кратный оптический и 60-кратный гибридный зум. Электронная стабилизация в этой модели дополнена оптической. Фронтальная камера такая же, как в модели IQOO 5. Используется два аккумулятора суммарной емкостью 4000 мА·ч, при этом поддерживается зарядка мощностью 120 Вт (с 0 до 100% — за 15 минут).

Реализована поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G). В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, порт USB Type-C и стереофонические динамики. Сканеры отпечатков пальцев интегрированы в дисплей. Есть функция распознавания лица Face Wake.

Габариты и вес IQOO 5 — 160,04 x 75,6 x 8,32 мм и 197 гр. Версия IQOO 5 Pro — 159,56 x 73,3 x 8,9 мм и 198 гр.

Стоимость смартфонов:

IQOO 5:

8/128 Gb памяти – 575 долларов;

12/128 Gb памяти – 620 долларов;

12/256 Gb памяти – 665 долларов.

IQOO 5 Pro:

8/256 Gb памяти – 720 долларов;

12/256 Gb памяти – 795 долларов.

Прием предварительных заказов уже открыт, продажи стартуют 24 августа. Одновременно со смартфонами было представлено автомобильное зарядное устройство IQOO максимальной мощностью 55 Вт.