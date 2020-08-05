Представлены smart-часы Samsung Galaxy Watch 3

Компания Samsung представила третье поколение smart-часов Galaxy Watch. Новинка будет доступна покупателям в двух вариантах с диаметром корпуса 41 и 45 мм. Обе модификации получили AMOLED-экраны (30 и 34 мм соответственно) с поддержкой режима Always on Display и 2,5D-стеклом Corning Gorilla Glass DX, устойчивым к царапинам.

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали, есть защита от попадания воды по стандарту IP68. Устройства также имеют военный стандарт защиты MIL-STD-810G, выдерживают нагрузки до 5 атмосфер. Комплектные ремешки выполнены вручную из высококачественной кожи, которая искусственно состарена.

В основе Galaxy Watch 3 лежит двухъядерный процессор Exynos 9110 с частотой 1,15 GHz, 1 Gb ОЗУ и 8 Gb встроенной памяти. Емкость аккумулятора в зависимости от модели составляет 340 или 247 мАч.

Одной из главных особенностей конструкции новинок стал вращающийся безель, выполняющий роль вспомогательного элемента управления в дополнение к тачскрину и двум аппаратным кнопкам. Благодаря встроенным датчикам есть возможность ответить на звонок сжатием кулака и отключить будильник встряской руки. Внутри корпуса разместились акселерометр с чувствительностью до 32g, гироскоп, барометр, высокоточный датчик сердечного ритма с 8 фотодиодами и функцией измерения объема потребляемого кислорода VO2 max и сенсор внешнего освещения. Также имеется микрофон, динамик и линейный вибромотор.

Часы способны измерять артериальное давление и получать электрокардиограмму сердца. Кроме того, есть функция измерения насыщения крови кислородом. Но Samsung делает акцент на том, что Galaxy Watch3 не являются ни медицинским, ни диагностическим устройством. Часы предлагают данные рекомендательного характера, способны круглосуточно отслеживать физическую активность и самочувствие, наблюдать за качеством сна и помогать управлять стрессом, контролируя биоритмы пользователя. Предусмотрено более 120 программ для домашних тренировок.

Galaxy Watch 3 работают под управлением операционной системы Samsung Wearable OS 5.5 на базе Tizen. Циферблат Your Watch Face предлагает более 40 различных конфигураций экрана для вывода нужной информации на главном экране. В приложении Galaxy Wearable и в магазине приложений Galaxy Store пользователям доступен широкий выбор циферблатов. На данный момент в Galaxy Store доступно примерно 90 тыс. различных циферблатов. Задача защиты пользовательских данных возложена на платформу оборонного класса Samsung Knox.

Емкость аккумулятора составляет 247 и 340 мА·ч. Поддерживается беспроводная зарядка по стандарту WPC. В оснащение входят Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Отдельно предлагаются модели с поддержкой LTE (eSIM) и A-GPS. Размеры моделей составляют: 41 × 42,5 × 11,3 мм и 45 × 46,2 × 11,1 мм, а вес – 49,2 гр и 53,8 гр соответственно без учета ремешка.

Версия 45 мм выпускается в черной и бронзовой расцветках, а более компактная, 41 мм — в серебристом и бронзовом цветовом оформлении.

Стоимость smart-часов Samsung Galaxy Watch 3 стартует с отметки 399,99 долларов. Предварительный заказ будет открыт с 5 до 20 августа включительно — в подарок покупатели получат дополнительный кожаный ремешок.