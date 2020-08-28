Представлены smart-часы Huawei Watch Fit за 110 долларов

Компания Huawei представила новые smart-часы Watch Fit. Традиционно smart-часы имеют квадратную или круглую форму, но Huawei Watch Fit получили прямоугольный AMOLED-дисплей диагональю 1,64 дюйма с разрешением 280 × 456 пикселей. Экран занимает 70% площади фронтальной поверхности корпуса. У часов предусмотрено шесть новых циферблатов для режима Always-on Display (всегда включенный дисплей).

Имеются модуль GPS, защита от воды (5ATM), оптический датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС), измерение уровня насыщения кислорода кровью (SpO2). С помощью часов можно просматривать входящие уведомления, погоду, события календаря, управлять воспроизведением музыки и камерой смартфона, устанавливать будильники.

Заявленное время автономной работы в обычном режиме составляет 10 дней, до 7 дней — при более активном использовании. При постоянно включенном модуле GPS часы могут проработать до 12 часов. Гаджет совместим со смартфонами под управлением Android и iOS. Габариты составляют 46 × 30 × 10,7 мм, вес — 21 гр. (без учета ремешка).

Smart-часы могут выполнять роль фитнес-тренера и предоставляют 12 вариантов быстрых тренировок с анимированной демонстрацией упражнений. Поддерживаются предустановленных 11 спортивных режимов, включая бег, плавание и езду на велосипеде. Также предлагаются 85 настраиваемых режимов, включая йогу и многое другое.

Новинка доступна в трех цветах корпуса — светло-розовом, черном и светло-зеленом. Ремешки доступны в этих же трех цветах, плюс дополнительный оранжевый. В продажу Huawei Watch Fit поступят 3 сентября по ориентировочной цене 110 долларов.