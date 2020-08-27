Представлены smart-часы Amazfit Neo в стиле Casio 90-х годов

Компания Huami представила smart-часы Amazfit Neo. Устройство выполнено в стиле классических электронных часов Casio 80-х и 90-х годов.

Часы оснащены 1,2-дюймовым монохромным экраном с поддержкой режима Always On Display. В левой и правой боковых частях корпуса расположены по две физические кнопки управления. Корпус защищен от попадания воды по стандарту 5 ATM.

Устройство оснащено акселерометром и датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС). Новинка способна отслеживать физическую активность, изменения пульса в течение дня, качество и продолжительность сна и пр. Предусмотрен набором режимов для разных типов тренировок. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 160 мА·ч, заряда которой хватит на 28 дней использования.

Для обмена данными со смартфоном используется беспроводная связь Bluetooth 5.0. Гаджет синхронизируется со смартфоном через приложение Zepp, совместимое с Android 5.0 или iOS 10.0 и более современными версиями ОС. Габариты Amazfit Neo составляют 40,3 х 41 х 11,7 мм, вес — около 32 гр.

Smart-часы Amazfit Neo уже доступны для предзаказа на AliExpress по цене 50 долларов, при использовании купонов – 40 долларов.