Представлены наушники Sony WH-1000XM4 с активным шумоподавлением

Компания Sony представила новые полноразмерные наушники с активным шумоподавлением WH-1000XM4. Новинка пришла на смену популярным наушникам Sony WH-1000XM3, дебютировавшим в 2018 году и ставшими настоящим хитом. Наушники WH-1000XM4 сочетают в себе полюбившиеся пользователям технологии модели WH-1000XM3, а также предлагает новые интеллектуальные решения, с помощью которых прослушивание музыки станет приятнее.

Дизайн новинки почти не поменялся. Наушники получили излучатели диаметром 40 мм, частотный диапазон: 4-40000 Hz. Для шумоподавления используется тот же процессор HD Noise Cancelling Processor QN1 и два микрофона. Поддерживается технология 360 Reality Audio. Есть специальные режимы, один из которых настраивается под конкретного пользователя, а второй адаптирован для полетов на самолете. В мобильном приложении можно настроить параметры звука в соответствии с местоположением.

Функция Speak-to-Chat приглушает звук, позволяя вести диалог без снятия наушников. Если произнести что-либо вслух, наушники распознают голос пользователя и автоматически приостановят воспроизведение, которое возобновится через 30 секунд с момента последней фразы. Функция Quick Attention позволяет снизить громкость, прикоснувшись к правому амбушюру.

Sony WH-1000XM4 можно подсоединить к двум устройствам одновременно по Bluetooth (5.0). Также поддерживается NFC. Время автономной работы с шумоподавлением составляет 30 часов. Благодаря поддержке быстрой зарядки через порт USB Type-C, всего 10 минут у розетки продлят время воспроизведения еще на пять часов. Поддерживаются голосовые помощники Google Assistant и Amazon Alexa.

Беспроводные наушники WH-1000XM4 с системой активного шумоподавления представлены в черном и серебристом оформлении. Стоимость новинки составляет 350 долларов. Продажи начнутся в середине августа.