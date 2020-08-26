Представлены флагманы Asus ZenFone 7 и 7 Pro

Компания Asus представила свои флагманские смартфоны ZenFone 7 и 7 Pro. Особенностью новинок стала конструкция модуля камеры с поворотным механизмом, расширяющим возможности съемки и позволяющим обойтись без вырезов в дисплее.

ZenFone 7 и 7 Pro между собой достаточно схожи. Смартфоны оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 20:9 и разрешением Full HD+. Частота обновления составляет 90 Hz, частота дискретизации сенсора 200 Hz, скорость отклика 1 мс. Заявлено 110% охвата цветового пространства DCI-P3. Применено защитное стекло Gorilla Glass 6.

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Модель ZenFone 7 основана на процессоре Snapdragon 865, объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной памяти UFS 3.1 — 128 Gb. ZenFone 7 Pro получил Snapdragon 865+, 8 Gb ОЗУ, 256 Gb флеш-памяти. За графику отвечает ускоритель Adreno 650.

Основная камера у смартфонов тройная. Применены датчики: 64 Мп (Sony IMX 686, f/1.8, 0.8 мкм, 1/1.73″), 12 Мп (Sony IMX363, угол обзора — 113°) и 8 Мп (телеобъектив, трехкратный оптический зум). Pro-версия получила оптическую стабилизацию для главной камеры и телеобъектива. У модели ZenFone 7 отсутствует функция оптической стабилизации.

Роль фронтальной камеры берет на себя основная камера, снабженная фирменным откидным механизмом.

Предусмотрен специальный датчик наклона для определения оптимального угла съемки. Мотор, отвечающий за движение модуля, обеспечивает точность позиционирования с шагом регулировки 0,5 градуса. В случае падения устройства его камера быстро вернется на исходную позицию, снижая шанс механического повреждения. Заявленный ресурс механизма — 200 тыс. циклов открытия.

Работают смартфоны под управлением операционной системы Android 10. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 4 мощностью 30 Вт. По заверению производителя, с 0% до 60% смартфон зарядится за 34 минуты, а полная зарядка займет 93 минуты.

Оснащение включает 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, сканер отпечатков пальцев. Есть стереодинамики, усилитель NXP TFA9874, три микрофона с технологией ASUS Noise Reduction, LDAC. Габариты смартфонов составляют 165,1 х 77,3 х 9,6 мм, вес — 230 гр. В комплекте со смартфонами поставляется два чехла: прозрачный и черный. Сам смартфон доступен в черном и белом цветах корпуса.

Модель ASUS ZenFone 7 с 8/128 Gb памяти будет предложена за 699 евро. ZenFone 7 Pro поступит в продажу по стоимости 799 евро. Дата поступления в розницу будет объявлена позже.