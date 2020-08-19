Представлен стандарт флеш-памяти UFS 2.2 с поддержкой функции Write Booster

Ассоциация стандартизации полупроводниковой продукции JEDEC официально представила новый стандарт флеш-памяти UFS 2.2.

«Целью этого стандарта является определение электрического интерфейса UFS (Universal Flash Storage) и устройства памяти UFS. Этот стандарт заменит JESD220C, UFS 2.1 и добавит функцию под названием WriteBooster», — отмечает ассоциация.

Одной из главных особенностей стандарта UFS 2.2 стала поддержка функции Write Booster (ускоритель записи). Она улучшает скорость записи UFS 2.2 по сравнению с предшественником. А это, в свою очередь, приводит к сокращению времени, необходимого для запуска приложений и загрузке кеша. Впервые технология WriteBooster была представлена в UFS 3.1.

Сегодня смартфоны начального уровня используют накопители eMMC, тогда как поддержка UFS 2.x становится нормой в устройствах среднего класса. Флагманы часто предлагают более продвинутые накопители USF 3.x. По сравнению с eMMC накопители UFS предлагают гораздо более высокую скорость последовательного чтения и записи, а также повышенную скорость произвольного чтения и записи. Кроме того, UFS может осуществлять одновременные чтение и запись, выполнять несколько команд одновременно.

Первыми мобильными платформами, которые получили поддержку стандарта памяти UFS 2.2, стали MediaTek Dimensity 800U и Dimensity 720.