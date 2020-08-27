Представлен стабилизатор DJI OM 4 для смартфонов

Компания DJI представила новый 3-осевой стабилизатор для мобильных телефонов — DJI OM4. Он похож на Osmo Mobile 3, но получил много новых функций, например, новый магнитный зажим для смартфона и магнитный держатель кольца, обновленное приложение Mimo и т.д.

Новый стабилизатор не только сменил название. Благодаря новому дизайну устройство стало немного меньше предшественника. В комплекте идет сам DJI OM4, мини-штатив, сумка для хранения, кабель питания USB Type-C, магнитный зажим для телефона, магнитный держатель для телефонного кольца и аксессуары для крепления держателя к смартфону.

Наиболее заметным нововведением стал магнитный зажим для телефона и держатель магнитного кольца. Теперь можно использовать магнитное кольцо на своем основном смартфоне и зажим для использования с другими устройствами. Благодаря магнитному креплению можно мгновенно установить и снять смартфон без изменения каких-либо настроек. Благодаря новой конструкции зажима стедикам стал немного меньше.

Стабилизатор способен работать как в горизонтальном, так и вертикальном режиме, которые переключаются двойным нажатием на кнопку «M», и по-прежнему имеет складную конструкцию. Управление всеми основными функциями происходит одной рукой.

DJI OM4 работает в связке с приложением MIMO через Bluetooth, и в дополнение к функциям, которые уже были доступны в Osmo Mobile 3, появились две новые интеллектуальные функции. Один из них — это эффект, придуманный Альфредом Хичкоком. Пользователи смогут резко сдвигать фон для создания кинематографических эффектов. В дополнение к панорамам 3×3 и 240°, появилась новая — «CloneMe», которая позволяет добавить несколько версий человека или объекта в один снимок.

Обновленная версия ActiveTrack 3.0 позволяет по-разному обрабатывать такие объекты, как взрослые, дети или домашние животные, и, если выбрать необходимый объект, стабилизатор сам выполнит работу по его отслеживанию. ActiveTrack теперь можно регулировать с помощью джойстика для управления одной рукой.

Используя жесты рук, можно делать старт/стоп видео или спуск затвора для фото, что будет удобно ютуберам, которые снимают себя сами, при этом зрители будут думать, что блогер с ними здоровается, а он стартует видеозапись. Все давно привыкли к людям, которые идут, говорят со своим смартфоном, теперь к этому прибавятся ещё и жесты. Автоспуск уходит в прошлое.

Цена DJI OM4 составляет 149 долларов.