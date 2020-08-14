14.08.2020

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Представлен смартфон среднего уровня Vivo S1 Prime

Vivo S1 Prime

Компания Vivo представила новый смартфон среднего уровня S1 Prime. Устройство оснащено 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем формата Full HD+. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Используется процессор Qualcomm Snapdragon 665. Он объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и модем LTE Category 12. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, встроенной — 128 Gb.

Основная камера состоит из четырех модулей: 48 Мп основной, 8 Мп с широкоугольной оптикой ,2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп располагается в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч, поддерживается 18 Вт зарядка. В оснащение входят модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, два слота для SIM-карт, 3,5-мм аудиоразъем. Смартфон функционирует под управлением Android 9 и фирменной оболочки Funtouch OS 9.2.

Vivo S1 Prime доступен в двух расцветках: Jade Black и Nebula Blue. Ориентировочная цена – 285 долларов.

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