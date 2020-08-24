Представлен смартфон Moto G9: Snapdragon 662 и аккумулятор 5000 мА·ч

Компания Motorola представила в Индии новый смартфон среднего уровня Moto G9. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20: 9.

Устройство работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 662 с тактовой частой до 2 GHz, графическим ускорителем Adreno 610 и LTE-модемом Snapdragon X11. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 64 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера смартфона включает три датчика: главный 48 Мп (f/1.7) модуль для макросъемки 2 Мп (f/2.4) и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины сцены. В камере есть ночной режим, автоматическая фиксация улыбки, оптимизация снимков и прочие режимы. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.2) расположена в каплевидном вырезе в верхней части экрана.

Питание смартфон получает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки TurboPower мощностью 20 Вт. Новинка поставляется с операционной системой Android 10 с оболочкой Motorola My UX. Есть отдельная кнопка для вызова Google Assistant.

Оснащение включает 4G VoLTE, модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, разъем USB-C, NFC и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной панели. Габариты составляют 165,2 x 75,73 x 9,18 мм, вес — 200 гр.

Стоимость смартфона Moto G9 составляет ориентировочно 154 доллара. Продажи стартуют 31 августа.