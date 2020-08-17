Представлен процессор IBM Power10

Компания IBM представила следующее поколение семейства процессоров Power — IBM Power10.

Новый процессор стал первым серийным 7-нанометровым процессором IBM. Он разработан «для удовлетворения уникальных потребностей корпоративных гибридных облачных вычислений».

Компания сообщает, что использование передовых технологических норм позволило втрое повысить энергетическую эффективность процессора, удержав энергопотребление в тех же пределах, что и у IBM Power9.

На разработку IBM Power10 ушло пять лет. В процессоре реализовано множество новшеств, в частности, это поддержка многопетабайтных кластеров памяти с помощью технологии Memory Inception, разработанной для повышения емкости облака и экономии ресурсов для ресурсоемких рабочих нагрузок от независимых поставщиков программного обеспечения, таких как SAP, SAS Institute и другие, а также для логического вывода ИИ для больших моделей.

Производитель также отмечает новые возможности обеспечения безопасности с аппаратной поддержкой, включая прозрачное шифрование памяти. Процессор обеспечивает значительно более высокую производительность шифрования за счет четырехкратного увеличения количества блоков шифрования AES в расчете на ядро по сравнению с IBM Power9. Также улучшена безопасность контейнеров.

Новая архитектура ядер в процессоре IBM Power10 включает ускоритель матричных операций (Matrix Math Accelerator), который обеспечивает повышение скорости логического вывода ИИ при вычислениях с точностью FP32, BFloat16 и INT8 в 10, 15 и 20 раз соответственно, чем процессор IBM Power9.

Изготовлением процессоров займется компания Samsung. Ожидается, что системы на новых процессорах IBM Power10 появятся во второй половине 2021 года.