Представлен игровой ноутбук Redmi G с графикой NVIDIA

Бренд Redmi сегодня представил свой первый игровой ноутбук – Redmi G. Новинка будет доступна в трех комплектациях.

Все модификации оснащены 16,1-дюймовым дисплеем Full HD, 100% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 300 кд/м2 и углом обзора в 178 градусов. Панель занимает 81% площади поверхности крышки. При этом устройства различаются частотой обновления экрана — 60 Hz у базовой модели, и 144 Hz у двух других.

Базовая версия Redmi G получила четырехъядерный процессор Intel Core i5-10200H с тактовой частотой 2,4 GHz (Turbo Boost до 4,1 GHz) и 8 Mb кэш-памяти, а также графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650. В средней модели установлен четырехъядерный процессор Intel Core i5-10300H (2,5-4,5 GHz) и видеоускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Старшая модификация оснащена производительным шестиядерным процессором Core i7-10750H (до 5,0 GHz) и аналогичной видеокартой.

Объем оперативной памяти DDR4-2933 составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя NVMe SSD — 512 Gb. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 55 Вт·ч.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, порты USB 2.0, USB 3.0 Gen2 (×2), USB Type-C, Mini DP 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-аудиопорт, полноразмерная клавиатура с подсветкой, веб-камера формата 720р, звуковая система DTS:X Ultra 3D Sound со стереофоническими 2-ваттными динамиками, а также фирменная система охлаждения Hurricane Cooling 2.0.

Стоимость игровых ноутбуков Redmi G в зависимости от модификации составляет – 763 доллара, 907 долларов и 1007 долларов. В продажу устройства поступят 17 августа.