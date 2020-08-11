Представлен хромбук премиум-класса Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise

Компания Dell представила новый хромбук премиум-класса Latitude 7410 Chromebook Enterprise. Устройство под управлением Chrome OS поставляется в форм-факторе ноутбук или ноутбук-трансформер.

Обе модели оборудованы 14-дюймовым экраном с разрешением 1080p и яркостью 300 кд/м2. Модель в форм-факторе ноутбук может поставляться с несенсорным дисплеем с разрешением вплоть до 4K UHD и яркостью 400 кд/м2. Модель «2-в-1» поддерживает ввод данных с помощью стилуса, который предлагается отдельно за дополнительную плату.

Продолжительность автономной работы Latitude 7410 Chromebook Enterprise составляет до 21 часа. Новинка поддерживает функцию быстрой зарядки ExpressCharge Boost, за счет которой для восполнения энергии батареи на 35% хватит 20 минут. За 60 минут аккумулятор зарядится на 80%.

Хромбук оснащается процессором Intel десятого поколения, вплоть до четырехъядерного Core i7 (Comet Lake). Имеется до 16 Gb оперативной памяти, твердотельный накопитель PCIe NVMe SSD емкостью 512 Gb. При необходимости можно установить карту памяти microSD.

В оснащение входят адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax), два порта USB-C, два порта USB-A, разъем HDMI 2.0, microSD, 3,5-мм аудиоразъем для наушников, слот для SIM-карты (для моделей с поддержкой LTE). Цвет корпуса — серый или черный.

Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise уже появился в продаже по цене от 1299 долларов. Сообщается, что скоро начнутся поставки модели на базе чипа Core i3 по цене от 1099 долларов.