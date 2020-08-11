Представлен флагман Xiaomi Mi 10 Ultra: экран 120 Hz, 120-кратный зум и зарядка на 120 Вт

В ходе масштабной презентации, посвященной десятилетию компании Xiaomi, ее бессменный лидер Лей Цзюнь (Lei Jun) представил флагманский смартфон Mi 10 Ultra (Mi 10 Extreme Commemorative Edition). В популярном бенчмарке AnTuTu он набирает 660000 баллов.

Экран Xiaomi Mi 10 Ultra характеризуется диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей, частотой обновления изображения 120 Hz, 10-битной глубиной цвета и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+. Максимальная яркость составляет 1120 кд/м2.

В смартфоне используется процессор Snapdragon 865, за графику отвечает Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 128, 256 или 512 Gb. Смартфон получил систему жидкостного охлаждения и 8 датчиков для точного контроля температуры.

Важной особенностью смартфона стал модуль основной камеры. В его состав вошли четыре датчика: главный с разрешением 48 Мп (f/1.85, 1/1,32″, 1,2 мкм, OIS+EIS, 8 линз, ISO Fusion), широкоугольный 20 Мп (f/2.2, угол захвата 128 градусов, оптика 12 мм), 48 Мп телефото (перископ, f/4.1, OIS, оптический зум 5х, цифровой зум 120х, оптика 120 мм) и 12 Мп телефото (12 Мп, f/2.0, 1,4 мкм, Dual Pixel-автофокус, оптика 50 мм, оптический зум 2х). Фронтальная камера разрешением 20 Мп врезана в левый верхний угол экрана.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 4500 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 41% за 5 минут, а за 23 минуты пополнить заряд полностью. Кроме того, он также поддерживает беспроводную вторую зарядку мощностью 50 Вт. Есть обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

Операционная система — Android 10 + MIUI 11. В оснащение входят: 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, сканер отпечатков пальцев и встроенные стереодинамики. Габариты составляют 162,38 x 75,04 x 9,45 мм, вес — 221,8 гр.

Помимо стандартной версии с керамической задней панелью пользователям предложат версию с прозрачной крышкой. Что касается керамической версии, то она будет доступна в светлом и темном вариантах исполнения.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi10 Ultra: