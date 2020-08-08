08.08.2020

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Представлен электрический кроссовер премиум-класса Cadillac Lyriq

Cadillac Lyriq

Бренд Cadillac, принадлежащий автомобильной корпорации General Motors, представил свой первый полностью электрический кроссовер Lyriq. Модель относится к премиум-классу и выйдет на рынок в конце 2022 — в начале 2023 года.

Cadillac Lyric

Главные особенности Cadillac Lyriq — блок аккумуляторных батарей емкостью 100 кВт·ч, пробег на одной зарядке свыше 480 км и 33-дюймовый изогнутый дисплей, объединяющий функции приборной панели и экрана бортовой информационно-развлекательной системы. Говорится о наличии двухслойного проекционного head-up-экрана: на одной плоскости могут отображаться навигационные инструкции, на второй — текущая скорость и другая информация.

Cadillac Lyric

Кроссовер получил спортивный облик с покатой задней частью. Машина может похвастаться длинной колесной базой и 22-дюймовыми колесными дисками. Электромобиль будет предлагаться в версиях с задним и полным приводом.

Предусмотрены передовые средства безопасности и оказания помощи водителю, в частности, комплекс самоуправления SuperCruise и средства дистанционной парковки. Динамические характеристики пока не раскрываются.

Стоимость электрического кроссовера не названа.

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