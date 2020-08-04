04.08.2020

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Представлен бюджетный смартфон Nokia C3

Nokia C3

Компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia C3. Аппарат оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 GHz и встроенным графическим ускорителем IMG8322. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость флеш-накопителя eMMC 5.1 — 32 Gb. Дополнительно можно установить карту microSD емкостью до 400 Gb.

Устройство получило 8 Мп основную камеру и фронтальную с разрешением 5 Мп.

Nokia C3

Операционная система — Android 10. За автономность модели отвечает аккумулятор емкостью 3040 мАч. Оснащение включает 4G VoLTE, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, GPS/ГЛОНАСС, 3,5-мм аудиоразъем, FM-тюнер и порт Micro-USB. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Возможна установка двух SIM-карт. Габариты составляют 159,9 × 77 × 8,69 мм, вес — 184,5 гр.

Смартфон Nokia C3 доступен в цветовых исполнениях Nordic Blue и Gold Sand по ориентировочной цене 100 долларов.

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