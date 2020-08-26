Polaroid выпустил карманный принтер Hi Print для смартфонов

Компания Polaroid представила карманный фотопринтер Polaroid Hi Print. Устройство поддерживает беспроводную связь и использует процесс сублимационной печати с высоким разрешением.

Новый принтер печатает снимки с использованием красителя в картриджах, который позволяет создавать яркие и устойчивые к выцветанию фотографии. Кроме того, полученные снимки с данного принтера будут защищены от влаги.

Каждый картридж для Polaroid Hi Print содержит цветную ленту и 10 листов фотобумаги. Принтер печатает фотографии размером 2,1 x 3,4 дюйма (размер стандартной банковской карты). Снимок имеет специальную клеящуюся поверхность с обратной стороны, что делает их удобными для совместного использования при создании скрапбукинга, наклеивания на шкафчики и украшения ноутбуков и т.д.

Фотопринтер может работать напрямую со смартфоном, а для беспроводной работы с ним пользователю понадобится установить специальное приложение для операционной системы iOS/Android. Также приложение позволит редактировать снимки с помощью таких инструментов, как фильтры, различные наложения, рамки, текст и наклейки.

Карманный фотопринтер Polaroid Hi Print 2×3 уже продается на официальном сайте компании по стоимости цене 100 евро. Устройство можно приобрести в комплекте с двумя пакетами картриджей по цене 130 евро. Стоимость одного картриджа — 17 евро.