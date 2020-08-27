Первый трейлер и подробности Call of Duty: Black Ops Cold War

В сети появился первый трейлер и некоторые подробности игры Call of Duty: Black Ops Cold War.

Проект стал прямым продолжением оригинальной Black Ops. За сценарий отвечает Дэвид Гойер («Темный рыцарь»), который работал над первыми двумя Black Ops. О мультиплеере подробно расскажут 9 сентября.

Действие истории развернется в начале 80-ых годов, а игроки посетят Восточный Берлин, Вьетнам, Турцию, штаб-квартиру советского КГБ и многие другие локации. Предстоит встреча со знакомыми героями — Вудсом, Хадсоном и Мейсоном. Персонажи будут охотиться за Персеем, таинственной личностью, которая стремится дестабилизировать обстановку в мире и изменить ход истории.

Перед началом сюжетной кампании теперь позволят создать своего персонажа — можно выбирать пол (мужчина, женщина и «засекречено»), цвет кожи, место рождения, психологический профиль и т. д. Главный герой в сюжете разговаривать не будет. От принятых решений будет зависеть финал истории. Можно будет выбирать и отдельные миссии, появятся также и дополнительные задания.

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В отдельных заданиях позволят принимать важные решения, в том числе выбирая путь достижения цели. Для выполнения задач есть несколько способов — грубая сила, стелс, возможность шантажа и отравления. Будут и миссии-флэшбеки про Вьетнам, где также позволяют проходить задания нелинейными способами.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября на PS4, Xbox One и PC, позже — на PS5 и Xbox Series X. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.