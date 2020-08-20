Первый тизер следующей Call of Duty — Black Ops Cold War

Компания Activision опубликовала первый тизер следующей части серии Call of Duty — Black Ops Cold War. Название было раскрыто в ролике с кадрами из исторической хроники времен Холодной войны между СССР и США.

Официальный слоган игры: «Знай свою историю или будь обречен повторить ее».

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В первом видео Black Ops Cold War можно увидеть отрывки из интервью Юрия Безменова (реальная историческая личность), сотрудника КГБ и специалиста советской пропаганды, дезинформации и подрывных действий, который в 1970 году бежал в США. Он рассказывает о стадиях идеологической диверсии, которые якобы устраивал СССР. В ролике также упоминается советский шпион по прозвищу «Персей».

За разработку Black Ops Cold War отвечает студия Treyarch при поддержке Raven Software. Никаких подробностей Call of Duty Black Ops Cold War разработчики не раскрыли. Полноценный анонс состоится 26 августа.