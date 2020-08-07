Первая виртуальная церемония Samsung Galaxy Unpacked

5 августа на церемонии «Unpacked» Samsung Electronics представила пять новых устройств. Презентация впервые состоялась в виртуальном формате, а одной из главный запоминающихся черт церемонии было появление фирменного бронзового цвета — премиального оттенка с атласной текстурой. Новый цвет доступен во всех представленных устройствах: смартфонах Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшетах Tab S7 и S7+, «умных часах» — Galaxy Watch3, беспроводных наушника Galaxy Buds Live, а также смартфоне с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2.

2020 год стал истинным испытаем наших возможностей, где грань между работой и домом, была на столько тонка, что появилась новое понимание важности четкого разделения этих двух понятий. Поэтому вся новая линейка гаджетов от Samsung представлена с расчетом того, что работа – это неотъемлемая часть нашей жизни, но жизнь не состоит только из работы. На всех представленных устройствах вы сможете не только «удобно» обустроить свою деловую жизнь, но также полностью организовать свой досуг и отдых.

Таким образом, представленные Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra не только получили усовершенствованный стилус S Pen, но также огромный экран с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц соответственно, для лучшего опыта пользования видео форматами и играми. Так в этом году отклик электронного пера улучшился: в Galaxy Note20 — на 40%, в Note20 Ultra — на 80%, теперь S Pen гораздо быстрее реагирует на прикосновения к сенсорной поверхности (9 мс против 40 мс ранее) и позволяет рисовать больше разных команд в воздухе. В этом году модели семейства Galaxy Note кардинально отличаются друг от друга. Так, Note20 Ultra имеет экран диагональю 6,9 дюймов в сравнении с 6,7 дюймами на младшей модели, обладает разрешением 3088 х 1440 пикселей с поддержкой HDR10. Основная камера на смартфоне состоит 108 МП (f/1.8) с оптической стабилизацией + ультраширокоугольная на 12 МП + телефото на 12 МП (f/3.0). Модель также обладает 5-кратным оптическим зумом и поддерживает съемку 8К. Galaxy Note20 также как Galaxy Note20 Ultra предлагает съемку в высоком разрешении, но оснащен 12-Мп основной камерой с 64-Мп теле объективом без оптического приближения, а дисплей на девайсе обладает разрешением Full HD+. Здесь также различаются и задняя часть корпусов смартфонов для Note20 Ultra — это прочное стекло, тогда как для Note20 – поликарбонат.

Помимо упомянутой серии Note20 на церемонии также были представлены два универсальных планшета, сочетающих в себе функциональность ПК, портативность планшета и возможности подключения смартфона — Galaxy Tab S7 и Tab S7+. По характеристикам модели почти не отличаются, но у них разные экраны. Младшая модель получила 11-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560 х 1600 пикселей, а старшая — 12,4-дюймовую AMOLED с разрешением 2800 х 1752 пикселя. Частота обновления в обоих случаях 120 Гц. Также на обеих моделях поддерживает работа в режиме мульти окон, где вам предоставляется возможность отобразить на экране сразу 3 рабочих окна от разных приложений.

В качестве процессора в обоих случаях используется Snapdragon 865 Plus. Дополнительно девайсы оснащены 6 или 8 ГБ оперативной и 128-512 ГБ внутренней памяти для старшей и младшей модели соответственно. Также присутствует слот для карты памяти до 1 ТБ. Установлены динамики AKG, а в комплекте идет стилус S Pen, аккуратно располагающийся на тонкой магнитной панели на задней части планшета, прямо под основной камерой. Разрешение сенсоров основной камеры здесь — 5 МП для Tab S7 и 13 МП – для Tab S7+, а фронтальной — 8 МП, а емкость аккумуляторов 8000 мАч и 10 090 мАч соответственно. Для более удобного использования планшета в качестве замены персонального компьютера, есть возможность приобрести специальную чехол-клавиатуру.

Далее на мероприятии был представлен Galaxy Watch3. Это устройство нового поколения — удобный помощник для управления повседневными задачами, надежный трекер физической активности и важных параметров здоровья своего владельца. Умные часы доступны в двух версиях: 41 мм с 1,2-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 247 мАч, а также 45 мм с 1,4-дюймовым экраном и батареей на 340 мАч. На обеих версиях установлен Super AMOLED дисплеи с разрешением 360×360 точек. Как обычно особенностью конструкции здесь стал вращающийся безель, который позволяет быстро переключаться между виджетами, приложениями и уведомлениями. Также часами можно управлять жестами, например, сожмите кулак, чтобы ответить на входящий вызов или смахните рукой для отключения будильника. Samsung Galaxy Watch 3 умеет измерять уровень кислорода в крови, артериальное давление и снимать показатели ЭКГ, отслеживать качество сна и уровень стресса. Часы даже смогут определить, когда с владельцем случился непредвиденный несчастный случай, например, владелец упал, и отправить уведомление об этом избранным контактам. А для любителей здорового, спортивного образа жизни здесь, предусмотрено более 120 программ для тренировок.

Идеальным дополнением ко всем перечисленным выше девайсам будет представленный Samsung Galaxy Buds Live. Беспроводные наушники получились действительно необычными, во-первых, из-за интересной формы, а во-вторых необычного кейса для хранения, полностью повторяющего цвет девайса, напоминающего небольшую коробочку из-под ювелирного украшения.

Напоминающая бобовые форма наушников – это плод многолетних исследований, они повторяют анатомические форму человеческого уха, позволяя пользоваться наушниками целый день без дискомфортных ощущений. Компания объединила опыт экспертов в области звука AKG и технологические инновации, оснастив устройство увеличенным 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом для глубокого и насыщенного звучания. Адаптивная система из трех микрофонов (2 внешних и 1 внутренний) и встроенный вибрационный датчик костной проводимости обеспечивают распознавание и невероятно четкую передачу голоса при разговорах или записи аудио даже в шумных местах. Автономность Galaxy Buds Live заявлена на уровне 6 часов с активной системой шумоподавления плюс 21 час работы добавляет зарядный кейс.

Samsung также представил новую версию складного смартфона Galaxy Z Fold2. Новый смартфон получил два безграничных дисплея Infinity-O с практически невидимыми рамками. В раскрытом виде диагональ основного дисплея составляет 7,6 дюйма, а внешний экран теперь занимает всю переднюю панель, имеет диагональ 6,2 дюйма и соотношение сторон 21:9. Также производитель полностью изменил шарнирный механизм на смартфоне. Теперь девайс сгибается органично и более плавно, а экран можно фиксировать под углом 90 и 115 градусов.