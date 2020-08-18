Oracle рассматривает возможность покупки американского бизнеса TikTok

Компания Oracle Corp провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance (владельцем TikTok) и серьезно рассматривает возможность его покупки, об этом сообщает Bloomberg.

В качестве финансовых консультантов привлечены General Atlantic и Sequoia Capital. По условиям предполагаемой сделки Oracle должна получить контроль над деятельностью TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Сумма сделки не уточняется.

Компания ByteDance вынуждена искать покупателя на американские активы TikTok из-за указа президента США Дональда Трампа (Donald Trump). До сих пор наиболее вероятным покупателем считалась Microsoft, которая также серьезно рассматривает возможность взять под контроль глобальные операции TikTok за пределами американского бизнеса. Особенно компания заинтересована в покупке TikTok в Европе и Индии, где приложение было недавно запрещено индийским правительством.