OPPO K7: Snapdragon 765G, 8 Gb ОЗУ и квадрокамера за 286 долларов

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня OPPO K7 с поддержкой сетей пятого поколения.

Аппарат оборудован 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Hz. Панель занимает 91,9% площади фронтальной поверхности. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G с восемью ядрами Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 GHz, графической системой Adreno 620 и модемом X52 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость встроенной памяти UFS 2.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: 48 Мп (f/1.7), 8 Мп сверхширокоугольный (f/2.25, 119°), 2 Мп (f/2.4, макро от 40 мм) и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины. 32 Мп селфи-камера расположилась в небольшом вырезе в верхней части экрана.

OPPO K7 работает под управлением операционной системы ColorOS на базе Android 10. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4025 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки VOOC 4.0 с максимальной мощностью 30 Вт. Оснащение включает 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC и 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 160,3 х 74,3 х 7,96 мм, вес – 180 гр.

Смартфон OPPO K7 доступен в нескольких цветовых решениях: черном, голубом, желтом, градиентном и белом. Версия с 8/128 Gb памяти будет предложена покупателям за 286 долларов, а модификация 8/256 Gb – за 329 долларов. В продаже появится 11 августа.