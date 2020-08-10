10.08.2020

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OnePlus представила новую оболочку HydrogenOS 11

OnePlus HydrogenOS 11

Компания OnePlus представила новую версию фирменной оболочки HydrogenOS 11, которая будет  устанавливается на китайские версии смартфонов компании. В США и Европе оболочка будет выпущена под названием OxygenOS 11.

Перед анонсом появился видеоролик, демонстрирующий некоторые новые функции, которые предлагает HydrogenOS 11.

Среди новых функций прошивки: Always-on Display, ZEN Mode 2.0, Smart Gallery, Voice Notes, ORM Memory Management System и Turbo Booster 2.0.

Режим Always On Display в смартфонах OnePlus будет особенным: на экран будет выводиться линия временной шкалы. Индикатор часов будет перемещаться по этой линии в течение суток, оставляя отметки каждый раз, когда пользователь использует смартфон. В итоге на экране будет видно, когда и как долго пользователь использовал устройство за день.

Многие элементы интерфейса HydrogenOS 11 были перерисованы, включая новый темный режим и различные анимации.

HydrogenOS 11 Developer Preview уже доступна для владельцев смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Публичная бета-версия появится в середине сентября, а стабильная сборка ожидается в четвертом квартале 2020 года. В декабре новую версию прошивки должны получить модели OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 6 и OnePlus 6T.

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