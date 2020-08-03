Официально представлен Google Pixel 4a

Сегодня компания Google представила смартфон Pixel 4a, который изначально должен был выйти на рынок еще в конце мая.

Смартфон оснащен 5,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Есть поддержка технологий Always-on Display и HDR. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Qualcomm Snapdragon 730 с графикой Adreno 618. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 Gb, емкость встроенной – 128 Gb. Установлен чип Titan M, отвечающий за безопасность.

Основная камера представлена всего одним датчиком с разрешением 12,2 Мп (f/1.7, угол обзора 77°). По заверению Google, новинка способна снимать видео с максимальным разрешением 4К при 30 кадрах в секунду. Есть режимы Live HDR+, Super Res Zoom и ночной Night Sight. В левом верхнем углу расположилась фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Смартфон работает под управлением Android 10. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3140 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. В оснащение входят LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 3.5-мм аудиоразъем, стереодинамики, а также порт USB-C. Заявлена поддержка кодеков AptX, AptX HD, LDAC, AAC. Предусмотрен один слот для nanoSIM-карты, есть чип eSIM. Габариты: 144 х 69,4 х 8,2 мм, вес — 143 гр.

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Выбора цветов нет — только черный. Стоимость Google Pixel 4a составляет 349 долларов. Гаджет уже доступен для предварительного заказа в Google Store, Amazon и других интернет-магазинах. Продажи начнутся 20 августа.