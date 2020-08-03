04.08.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоныОфициально представлен Google Pixel 4a

Официально представлен Google Pixel 4a

Google Pixel 4a

Сегодня компания Google представила смартфон Pixel 4a, который изначально должен был выйти на рынок еще в конце мая.

Смартфон оснащен 5,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Есть поддержка технологий Always-on Display и HDR. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Qualcomm Snapdragon 730 с графикой Adreno 618. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 Gb, емкость встроенной – 128 Gb. Установлен чип Titan M, отвечающий за безопасность.

Основная камера представлена всего одним датчиком с разрешением 12,2 Мп (f/1.7, угол обзора 77°). По заверению Google, новинка способна снимать видео с максимальным разрешением 4К при 30 кадрах в секунду. Есть режимы Live HDR+, Super Res Zoom и ночной Night Sight. В левом верхнем углу расположилась фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Смартфон работает под управлением Android 10. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3140 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. В оснащение входят LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 3.5-мм аудиоразъем, стереодинамики, а также порт USB-C. Заявлена поддержка кодеков AptX, AptX HD, LDAC, AAC. Предусмотрен один слот для nanoSIM-карты, есть чип eSIM. Габариты: 144 х 69,4 х 8,2 мм, вес — 143 гр.

Выбора цветов нет — только черный. Стоимость Google Pixel 4a составляет 349 долларов. Гаджет уже доступен для предварительного заказа в Google Store, Amazon и других интернет-магазинах. Продажи начнутся 20 августа.

ТЕГИ:
GMK 4K mini PC - сверхкомпактный настольный ПК
Новости по теме
Смартфоны
Google yeni smartfonunun təqdima
Статьи
Как прошли слушания по антимоноп
События
Google проложит новый трансатлан
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!