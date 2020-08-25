Объявлены победители конкурса «Герои Дня», организованного Nar и TƏBİB

Завершился конкурс сочинений «Герои Дня», организованный Nar и TABİB. Конкурс, объединяющий статьи о людях, работающих в разных сферах и отличившихся своим героизмом во время пандемии, вызвал особый интерес в обществе. На конкурс, в котором приняли участие как журналисты, так и пользователи социальных сетей, было подано около 100 заявок. Из этих обращений на рассмотрение жюри поступило 78 статей, соответствующих условиям конкурса.

Главными героями работ авторов являются борющиеся с пандемией на передовой врачи, медсестры, фармацевты, инженеры медицинского оборудования, учителя, готовые обучать своих учеников в любой ситуации, полицейские, отвечающие за общественную безопасность, социальные работники поспевающие на помощь гражданам, волонтеры, а также журналисты-фотографы проводящие репортажи из опасных регионов в целях информирования общественности.

«Каждая заявка, присланная для участия в конкурсе, имеет для нас особую ценность. Реальные истории разных героев показали, насколько трудным и ответственным был труд людей, работавших в этот период, а также насколько они были благородными и образцовыми. «Как «Nar», мы очень рады, что можем внести свой вклад в общественное признание героев дня», — сказал Азиз Ахундов, руководитель отдела по Связям с Общественностью «Nar».

Победителей конкурса оценивало жюри, состоящее из медиа-экспертов, основным критерием оценки было качество социального сообщения и контента. Так, по общим результатам 1 место занял рассказ «Ангел в белом платье» (автор: Вусал Тагибейли), а 2 и 3 места заняли соответственно статьи: «Солдат-победитель апрельской войны борется с COVID» (автор: Аида Эйвазова) и «Мы боролись под огнем и с армянами, и с коронавирусом» (автор: Конул Ибрагим). Поощрительные места заняли: «Как глаз офтальмолога видит пандемию?» (автор: Севиндж Эминзаде), «Портрет женщины-учителя, борющейся с пандемией во имя своих учеников» (автор: Эльмин Нури), «Все это было всего лишь мгновением» (автор: Азиз Эльханоглу) и сочинение пользователя социальных сетей Ульвии Гулиевой «Мастер, проявивший социальную инициативу в период карантина».