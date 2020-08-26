Nvidia анонсировала свою первую видеокарту с поддержкой PCIe 4.0

Компания Nvidia анонсировала новую видеокарту с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 — мобильная GeForce MX450.

Подробностей компания пока не раскрыла, указав лишь, что новинка может использоваться вместе с памятью GDDR5 или GDDR6. При наличии GDDR 5 (скорость 7 Гбит/с) графический процессор будет работать на скорости до 56 ГБ/с. А в случае GDDR6 (10 Гбит/с) в сочетании с 64-битной шиной обеспечит пропускную способность 80 ГБ/ с. Заявленный тепловой пакет (TDP) новинки составляет 25 Вт.

Ожидается, что одним из первых ноутбуков, который получит дискретную графику GeForce MX450, станет Lenovo Yoga Slim 7. Предполагается, что Nvidia MX450 будет использоваться в конфигурациях ноутбуков на базе процессоров семейства Intel Tiger Lake, совместимых со стандартом PCIe Gen 4.0.