Новый флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra: сверхъяркий 120 Hz дисплей и 108 Мр камера

Сегодня компания Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked представила новые флагманские смартфоны в линейке Galaxy Note: Note20 и Note20 Ultra. Galaxy Note20 Ultra получил 6,9” дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Hz, повышенной на 25% яркостью, разрешением WQHD+ и соотношением сторон 19,3:9. Экран отличается минимальными рамками, загнут по краям и включает круглый вырез под 10 Мр фронтальную камеру. Дизайн по сравнению с прошлогодними моделями Note10 изменился не слишком сильно, зато появились новые варианты цветовых расцветок с матовой текстурированной поверхностью и эффектом дымки. Кроме того, для защиты корпуса применено очень прочное стекло Gorilla Glass 7. Перо S Pen, выполненное в цвете корпуса, было перемещено на левую сторону, а кнопки громкости и питания — на правую.

Смартфон получил новый 7 нм процессор Exynos 990, дополняемый модемом 5G Exynos Modem 5123 в старшей версии. По сравнению с Galaxy Note10 новый процессор стал на 19% быстрее в задачах, на 9% — в просчете графики и в 4,3 быстрее в набирающих популярность тензерных задачах машинного обучения. Модели Note20 на базе Snapdragon 865 Plus будут продаваться только в США и КНР. С помощью глубинного машинного обучения была улучшена и работа цифрового пера S Pen. Также благодаря частоте обновления экрана 120 Hz сокращено время отклика до внушительных 9 мс на Note20 Ultra против 42 мс у Note10. Поддерживается пять настраиваемых жестов управления S Pen Anywhere: «Назад», «Домой», «Недавнее приложение», «Умное выделение» и «Запись экрана». Появилась возможность делать рукописные заметки непосредственно в файлах PDF, на изображениях и в текстах.

Вести заметки стало удобнее благодаря полной синхронизацией на всех мобильных устройствах экосистемы, включая планшеты и персональные компьютеры. Добавлена возможность создавать заметки с аудиозакладками, а также улучшена интеграция с приложениями Microsoft 365. Например, стал доступен экспорт рукописных заметок в слайды PowerPoint или документы Word, добавлена автоматическая синхронизация записей Samsung Notes с лентой OneNote в Outlook. Расширена функция «Связь с Windows» — переключение между Galaxy Note20 и ПК с Windows с помощью приложения «Твой телефон». Она позволяет получить доступ к мобильным приложениям, установленным на телефоне, прямо с ПК на Windows 10. Позже обещана возможность запускать одновременно несколько мобильных приложений на компьютере.

Galaxy Note20 Ultra может записывать видео в формате 8К с кинематографичным соотношением сторон 21:9 и частотой 24 кадра в секунду. Поддерживается и съемка видео при 120 и даже 960 кадрах в секунду, медленное цифровое масштабирование при записи видео. Основная камера получила 12 Мр телефотомодуль 1/3,6″ с 5-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией (OIS), диафрагмой f/3; 108 Мр основной модуль 1/1,33″ с автофокусом PD, OIS, диафрагмой f/1,8; 12 Мр сверхширокоугольный модуль 1/2,55″ с диафрагмой f/2,2. Телефон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев с отдельным чипом безопасности, а также аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой скоростной проводной и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки внешних устройств. Новинка использует 8 Gb оперативной памяти и 256 Gb встроенной скоростной памяти, а у модели 5G — 12 Gb оперативной памяти и 512 Gb встроенной памяти. Размеры устройства составляют 77,2х164,8х8,1 мм, а вес равен 208 гр.

Имеется возможность подключать через порт USB Type-C внешние дисплеи или телевизор для запуска настольного интерфейса с помощью технологии DeX. При этом смартфон может работать в качестве тачпада. Присутствуют стереодинамики от AKG с поддержкой Dolby Atmos.

В Note 20 Ultra используются все технологии, которые Samsung может сегодня предложить в обычных смартфонах, так что и цена соответствует характеристикам. В США аппарат будет стоит 1299,99 доллара за модель с 8 Gb оперативной памяти и 256 Gb встроенной памяти. Устройство с 512 Gb встроенной памяти оценено в 1449,99 доллара.

По сравнению с мощным флагманом Galaxy Note20 Ultra базовая модель Galaxy Note20 выглядит немного проще, однако не лишена всех ключевых возможностей. Версии с поддержкой 5G у этой модели нет. Galaxy Note20 получил 6,7” экран Super AMOLED Plus с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Он тоже загнут на края, но имеет более толстые рамки, увеличенную прорезь под одиночную 10 Мр фронтальную камеру и более округлые углы. Также дисплей не поддерживает 120 Hz. Размеры и вес Note20 почти не отличаются от Note20 Ultra.

Основной массив камер Note20 лишился 108 Мр датчика и оптического 5-кратного зума, которые есть в Note20 Ultra, в пользу чуть более скромных модулей, однако все продвинутые фотографические и видеовозможности сохранены вплоть до записи видео 8K. К сожалению, в базовой модели производитель избавился от быстрого лазерного автофокуса. Здесь используется 64 Мр телефотомодуль 1/1,72″ с 3-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией (OIS), диафрагмой f/2; 12 Мр основной модуль 1/1,76″ с автофокусом 2PD, OIS, диафрагмой f/1,8; 12 Мр сверхширокоугольный модуль 1/2,55″ с диафрагмой f/2,2. Также есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев с отдельным чипом безопасности; процессор Exynos 990; 8 Gb оперативной памяти и 128 или 256 Gb скоростной встроенной памяти; аккумулятор емкостью 4300 мА·ч с поддержкой скоростной проводной и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки внешних устройств; стереодинамики от AKG с поддержкой Dolby Atmos.

Цена Galaxy Note 20 в США составляет 999,99 доллара за модель с 8 Gb оперативной памяти и 128 или 256 Gb встроенной памяти.